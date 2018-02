Booster l'ingénierie

NI associe des fonctionnalités logicielles essentielles, telles que l'analyse de données, l'intégration matérielle et une sémantique de développement extrêmement efficace, à des fonctions spécifiques pour différents types d'applications (par exemple des IP LTE, des outils de conception de communications asynchrones et de gestion de séquences de test automatique). Soucieux de la réussite de ses clients, NI fournit également toute une gamme de services et de formations pour les aider à atteindre leurs objectifs de conception et de test plus rapidement, plus efficacement et à moindre coût.