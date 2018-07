Aperçu du savoir-faire NI

NI est particulièrement bien placé pour répondre aux besoins de l'industrie automobile en matière de gestion de données. En tant que cofondateur de l'ASAM et membre actif du groupe de travail sur les données ouvertes, NI participe au développement de la norme ASAM ODS qui régira le stockage et l'analyse de données dans ce secteur. Parmi les technologies utilisées se trouve DataFinder édition Serveur, qui offre un accès sécurisé aux données en fonction des autorisations d'utilisateurs et uniformise les métadonnées quelle que soit leur source. Cela assure la cohérence nécessaire tout au long du processus d'analyse dans le cadre d'analyses de chocs. Le toolkit d'analyse de choc DIAdem est une référence parmi les outils les plus reconnus de ce secteur.