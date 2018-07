Aperçu du savoir-faire NI

Les véhicules intelligents sont perçus comme un bouleversement dans le domaine du test automatique à mesure que des technologies diverses convergent et que les entreprises de test doivent garantir la qualité de ces véhicules à des coûts toujours plus faibles. Pour tester leurs véhicules intelligents, les entreprises délaissent peu à peu les instruments empilables traditionnels et les systèmes de test automatique (ATE) à l'architecture fermée, au profit de systèmes intelligents capables de s'adapter à l'évolution des exigences de leurs applications ; cette approche permet, par la même occasion, de réduire les délais de mise sur le marché et les coûts. Reposant sur une plate-forme ouverte constituée de matériel modulaire et de logiciels flexibles, l'approche NI permet aux entreprises de construire des systèmes de test automobile en fin de chaîne de production pour les unités de commande électronique de moteur, les systèmes V2X, ADAS, l'infodivertissement à bord, les réseaux sans fil et l'électronique de carrosserie.