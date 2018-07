Aperçu du savoir-faire NI

Les véhicules et les conducteurs bénéficient d'un niveau de sécurité accru grâce aux systèmes ADAS. Pendant une période, les caméras de recul et l'assistance au stationnement constituaient l'essentiel de la sécurité. Aujourd'hui, ils sont fusionnés avec d'autres sous-systèmes et intégrés dans de nouvelles technologies pour fournir des fonctionnalités vitales comme le freinage d'urgence. Ces systèmes étant utilisés dans un nombre croissant d'applications critiques pour la sécurité, les tests doivent s'assurer de leur bon fonctionnement en les soumettant à des vérifications plus rigoureuses, et doivent également suivre le rythme rapide des innovations. NI offre une approche logicielle unique, basée plate-forme, pour les tests automobiles. Elle permet d'intégrer nativement tous les types d'E/S dont vous avez besoin pour tester la technologie ADAS d'aujourd'hui et de demain. Cette approche assure une intégration plus facile et des données de test plus précises. La même plate-forme peut être utilisée pour toutes les étapes de la conception de systèmes, de la caractérisation à la vérification et à la validation, et même en production.