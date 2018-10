Des systèmes de test flexibles

Il est essentiel d'effectuer des tests rigoureux sur les sous-ensembles utilisés dans la construction de systèmes destinés aux avions, aux engins spatiaux et à la défense. Vous devez caractériser et tester la durabilité de chaque composant pour vous assurer qu'il satisfait toutes les spécifications des conditions de fonctionnement. À mesure que ces dispositifs deviennent plus complexes, vous avez besoin de systèmes de test plus sophistiqués pour être sûr qu'ils fonctionnent comme prévu. Par ailleurs, comme les composants et les sous-systèmes évoluent constamment au cours d'un programme, les changements peuvent forcer une mise à niveau perturbatrice, coûteuse et inattendue du système de test, ainsi que sa rénovation, pour répondre aux nouvelles exigences. L'approche flexible NI pour la construction de systèmes de test propose un large éventail d'E/S et une plate-forme ouverte pour l'intégration de systèmes de tiers et de protocoles de communications. Avec l'équipement NI, votre système de test évoluera en même temps que les nouvelles conceptions et les exigences de test.