Conservation des ressources

La plupart du campus du siège social à Austin est encore dans un état naturel et non irrigué, à l'exception des bâtiments, des allées, des voies et des zones de stationnement. Des parkings à étage fournissent la majorité de l'espace de stationnement, ce qui minimise la superficie du sol recouvert de matériaux imperméables comme l'asphalte et le ciment. Les paysages aménagés incluent du matériel végétal indigène nécessitant peu d'eau pour pousser, et notre campus possède des caractéristiques environnementales essentielles telles que des dolines. En outre, le campus d'Austin est un habitat faunique certifié par la National Wildlife Federation, et abrite plusieurs espèces sauvages indigènes dont des cerfs, oiseaux et renards.

Afin de protéger ce magnifique site, nous surveillons régulièrement notre campus afin de nous assurer que le ruissellement des eaux pluviales provenant des routes et des parkings ne pénètre dans les dolines ou ne menace les habitats. En outre, certaines parties du campus d'Austin sont reconnues comme sites historiques par la Texas Historical Commission, ceux-ci montrant des activités de taille de silex ou de fabrication d'outils par les Amérindiens.