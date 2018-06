En quoi consiste le PXI ?

La plate-forme PXI s'est développée parallèlement à la demande croissante de puissance de traitement et de bande passante au cours des dernières décennies. Elle continue d'évoluer à mesure que la technologie progresse, en incorporant les tout derniers commutateurs PCI Express pour un débit de données plus rapide, ainsi que les nouveaux processeurs Intel multicœurs pour des tests parallèles plus rapides et plus efficaces. Elle intègre également la plus récente technologie FPGA de Xilinx pour repousser les limites des algorithmes de traitement de signal, ainsi que les derniers convertisseurs de données de TI et ADI afin d'augmenter continuellement la gamme de mesures et les performances de l'instrumentation PXI.