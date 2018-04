Comment utiliser LabVIEW NXG pour développer des systèmes de test en production ?

L'accès à des milliers de drivers d'instruments – qui comprennent généralement des API, des exemples de programmes et de la documentation – permet de se connecter à pratiquement tous les instruments modulaires ou traditionnels. L'environnement LabVIEW NXG propose également des interfaces logicielles intuitives adaptées à plus de 600 modules d'instruments et de test électronique au format PXI.