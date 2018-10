Sélectionnez votre édition de Multisim™ pour la conception

Différences essentielles

Recommandée pour la conception basique de circuits

Inclut plus de 47 000 composants et modèles vérifiés par les fabricants

Inclut l'accès à Multisim Live™ Premium (pour les titulaires d'un contrat SSP)

S'intègre au logiciel Ultiboard™ pour un prototypage rapide de circuits imprimés

Recommandée pour la conception standard de circuits

Inclut plus de 49 000 composants et modèles vérifiés par les fabricants, 17 analyses et la modification des analyses par expressions personnalisées

Inclut les fonctionnalités de Multisim™ Édition de base