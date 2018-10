En quoi consiste FlexLogger™ ?

FlexLogger permet de construire des systèmes d'enregistrement de données flexibles et évolutifs avec le matériel d'acquisition de données, NI DAQ, sans aucune programmation.Vous pouvez utiliser des flux de configuration spécifiques à chaque type de capteur pour paramétrer, visualiser et enregistrer rapidement une combinaison de mesures synchronisées à partir de capteurs analogiques, de signaux numériques et de bus de communications de véhicules. Vous pouvez également générer des signaux de tension, de courant ou numériques pour piloter des actionneurs ou contrôler des points de consigne. FlexLogger enregistre automatiquement les métadonnées documentant votre configuration de test, ce qui vous permet de suivre rapidement les résultats des tests et de faire des comparaisons entre plusieurs tests. Vous pouvez examiner les résultats des tests de manière interactive dans la visionneuse de données intégrée, pour inspecter visuellement vos données et tirer des conclusions.