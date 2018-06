Aperçu du savoir-faire NI

Pour réussir dans l'industrie de l'aérospatiale et de la défense il est impératif de livrer un produit à haute disponibilité et totalement conforme aux spécifications. Pour limiter les coûts et garantir la fiabilité de leurs systèmes, les ingénieurs font appel à la simulation HIL, qui consiste à tester virtuellement des systèmes embarqués avant de les soumettre à des tests en conditions réelles, généralement plus longs, plus coûteux et plus risqués. Les solutions proposées par NI permettent des tests fiables avec une plate-forme logicielle flexible qui réduit les risques en remplaçant la conception personnalisée et les efforts d'intégration par des interfaces et des composants commerciaux standard. Cette approche vous permet d'augmenter vos investissements actuels dans une technologie plus récente et plus largement disponible qui a fait ses preuves à l'échelle mondiale. La flexibilité et l'étendue de la plate-forme NI vous donne la possibilité d'utiliser le même matériel et le même logiciel pour tester des applications RF avancées, de renseignement d'origine électromagnétique, des radios logicielles, des systèmes avioniques, des commandes de vol, et bien plus.