Aperçu du savoir-faire NI

Les programmes sur la théorie du contrôle/commande et la mécatronique requièrent une approche pédagogique active pour traduire la théorie en compréhension intuitive de l'ingénierie et préparer les étudiants à la complexité des applications dans la recherche et l'industrie. Découvrez le partenariat entre l'université de Tsinghua et NI en vue de développer une approche reposant entièrement sur des projets, tout au long de l'enseignement du programme sur les systèmes automatiques et la mécatronique.