Mantener las Luces Encendidas

Para comprender los problemas que afectan las dos técnicas, piense en el estado de la máquina como analogía a nuestra salud. Visitar al médico para un examen anual es una manera común de evaluar su buena salud y para predecir problemas de salud futuros. Imagine que usted asiste al médico y después de sentarse en la sala de espera por una hora, usted finalmente ve al médico, quien examina su temperatura y solamente su temperatura. Para ser minucioso, el médico examina la temperatura en varios lugares de su cuerpo y le da un diagnóstico de buena salud. Sin más conversación, le dice que puede irse, después de pagar la consulta, por supuesto. En este escenario, todo parece mal desde el punto de vista de atención médica. Pero este es exactamente el enfoque que muchas compañías adoptan con el estado de las máquinas. Equipan sus máquinas con acelerómetros solamente y utilizan únicamente vibración para monitorear el estado de las máquinas, similar a la evaluación médica de su temperatura, como un indicador de su estado de salud general. Aunque este es un buen indicador de buena salud, no es el único. Emplear un número limitado de herramientas de diagnóstico es un problema en los métodos tradicionales, tanto automatizados y manuales basados en rondas. Los dos enfoques muestran deficiencias, ya sea por la falta de experiencia de los técnicos que realizan rondas para medir y analizar otros sensores o la falta de flexibilidad de la plataforma de medidas para integrar o ampliar a sensores nuevos o personalizados.

Recuerde que el objetivo principal de esto es obtener un panorama holístico de su salud en general

Regresando a la analogía del médico. Usted decide realizar su evaluación y asegurarse de estar en buen estado de salud. Usted continua su evaluación física visitando a otro médico que puede medir su presión sanguínea y colesterol. Una vez más, usted ha pagado a este médico y la única cosa que recibe es un diagnóstico basado en un alcance limitado a su presión sanguínea y colesterol. Tan tonto como parezca, esto imita el enfoque del mundo real con evaluaciones tradicionales del estado de las máquinas. Los gerentes de mantenimiento intentan dar a sus máquinas un diagnóstico más completo pero se quedan con menos de la evaluación integral del estado de la máquina. Esto es el resultado de diferentes sistemas de monitoreo que han sido improvisados para realizar medidas. Al final, como el caso de ir con médicos distintos, esto lo hace más costoso y difícil de escalar a una solución de monitoreo para todos los equipos debido a los altos costos del sistema inicial, el costo de añadir sistemas subsecuentes y después integrar todo.

En el lado opuesto, las empresas pueden realizar rondas de medidas manuales, que en teoría son menos costosas, pero en realidad, no se pueden escalar para cubrir un gran número de equipos. La habilidad técnica requerida para realizar y analizar medidas además del envejecimiento de la fuerza de trabajo evita que las compañías resuelvan el problema colocando más gente de manera indiscriminada. Aún aunque esto no fuera el caso, no se obtienen ventajas en los costos con este método. Monitorear cinco veces más los equipos podría resultar en cinco veces más el costo y aún más logística. Treinta personas que realizan 60,000 rondas por mes para cubrir 2,000 equipos podrían convertirse repentinamente en 150 personas que realizan 300,000 rondas por mes para cubrir 10,000 equipos. ¿Por qué? Porque las personas no se escalan . Añadir diferentes resultados de sensores en aún más personas, debido a la experiencia necesaria para las diferentes especialidades de medidas. La verdadera naturaleza de este trabajo se vuelve increíblemente ineficiente. Los especialistas pueden emplear hasta 80% de su tiempo recolectando los datos manualmente y solamente el 20% de su tiempo restante para analizar de forma activa los datos y descubrir problemas de origen que evitan reparaciones costosas en el futuro. Y debido a que son recolectados manualmente por una variedad de personas, existe el potencial de datos sucios y diferentes.

Es necesario que exista un mejor enfoque para el monitoreo de condición

Para concluir nuestra analogía, recuerde que el objetivo principal de esto es obtener un panorama holístico de su salud en general. Después de visitar varios médicos y obtener varios diagnósticos, usted podría estar frustrado, por no decir otra cosa peor. Cada médico usó una herramienta distinta para evaluar su salud y no existió la habilidad de integrar todos los datos de su salud. Como resultado, usted no tendría una evaluación integral o precisa de su estado de salud porque los médicos no pudieron reunirse para comunicar sus conclusiones y dar un diagnóstico preciso. En resumen, su examen médico fue poco concluyente y su tiempo y dinero fueron desperdiciados. Esto no sería porque los médicos no quisieron entregar una evaluación concluyente de su salud en general, más bien están limitados por sus roles, su instrumentación y su capacidad de comunicar los datos entre ellos o usted, el paciente. Al tratar con sistemas de monitoreo distintos (y algunas veces datos proporcionados manualmente), esto sucede con demasiada frecuencia. No solamente los sistemas no se comunican muy bien entre ellos y con la compañía, sino también no hay una opción para que usted realice su propio análisis porque no hay acceso a los datos originales.

En general, los enfoques tradicionales presentan problemas en cuatro áreas principales:

Flexibilidad – Integración con una variedad de sensores

Escalabilidad – Posibilidades financieras y logísticas para expandir y cubrir todos los equipos.

Accesibilidad – Datos originales que pueden ser integrados y analizados fácilmente a un nivel empresarial

Costo – Gastos de capital de la solución completa.

Es necesario que exista un mejor enfoque para el monitoreo de condición. Este debe proporcionar un panorama integral del estado de la máquina, ser lo suficientemente rentable para ser aplicado a más equipos y ser lo suficientemente flexible para evolucionar con nuevos sensores y técnicas para monitoreo de condición.