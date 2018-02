From 9:00 AM - 5:00 PM CST on Saturday, February 03, ni.com will be undergoing system upgrades that may result in temporary service interruption. We appreciate your patience as we improve our online experience.

Inicio Innovaciones Impulsando el Internet Industrial de las Cosas Impulsando el Internet Industrial de las Cosas Descanse tranquilamente sabiendo que sus equipos más importantes funcionan al máximo potencial porque están conectados con la tecnología de NI. Optimice las Cosas que Más Importan Equipe sus máquinas con tecnologías de medidas y control conectadas y sincronizadas que revelan información que puede incrementar el tiempo de operación, mejoran el rendimiento e impulsan la innovación, todo reduciendo los costos operativos. Esa información, sin embargo, depende de la disponibilidad de datos reales y fiables del mundo real. Con la tecnología de NI proporcionando incomparables capacidades en medidas, control, robustez y conectividad, junto con nuestro ecosistema de expertos, usted puede aprovechar los beneficios del Internet Industrial de las Cosas (IIoT) de hoy en día.​

DESCARGUE EL FOLLETO DEL IIoT El Margen Competitivo de NI Software Conectado y Abierto Alcanzar los beneficios del IIoT no se puede logar solo, es por eso que el software de NI ofrece una integración de clase mundial con paquetes de análisis de terceros, bases de datos y plataformas de nube. Control Superior Optimice sus procesos y operación de equipos con modelos de aprendizaje en máquinas, extracción de características y amplio control en nanosegundos. Hardware Sincronizado y Robusto El hardware de NI está certificado para soportar los entornos más demandantes. Combinado con tecnología Time Sensitive Networking (TSN), la información que se obtiene de sus datos llega a tiempo siempre y desde cualquier lugar. Medidas Precisas y Confiables Basada en más de 40 años de experiencia en adquisición de datos, la tecnología comprobada de NI, le pueden ayudar a adquirir datos del mundo real que son precisos y confiables desde cualquier sensor. Tendencias de la Tecnología Time Sensitive Networking TSN es una mejora determinística para Ethernet, una pieza fundamental del IIoT. Esta mejora es clave para aplicaciones industriales, como el control de procesos y máquinas, donde una baja latencia de comunicación y una fluctuación mínima son críticas para cumplir con los requerimientos de control de lazo cerrado. Junto con otros miembros del Industrial Internet Consortium (IIC), NI ha trabajado duro para dar vida a TSN como la primera forma completamente abierta, estándar e interoperable de cumplir con estos requerimientos. APRENDA MÁS SOBRE TSN IIoT en Acción Hacia el Éxito Los clientes de NI ya están incrementando el tiempo de operación con mantenimiento predictivo, aumentando el rendimiento con control conectado y mejorando el diseño y la fabricación del producto con datos de sensores del mundo real y conectados. Bancos de Pruebas del IIC NI está presente en muchas organizaciones estándares del IIoT, como IIC, Avnu, IEEE y la Fundación OPC, y participa en los bancos de pruebas del IIC con otros líderes de la industria para probar y demostrar nuevas tecnologías. Laboratorio del IoT Industrial El Laboratorio del IoT Industrial no es solamente una instalación de trabajo de las últimas tecnologías del IIoT; también es un espacio de colaboración para socios con diferentes conocimientos para trabajar en soluciones que van a cambiar la forma en que las empresas operan. Noticias y Tendencias Manténgase al día con la información más reciente de los líderes de la tecnología y los expertos de NI, que comparten las perspectivas sobre el futuro del IIoT. Tomar Decisiones Basadas en Datos Soluciones de Big Analog Data™ Con la plataforma de NI, usted puede conectar cualquier sensor o actuador a cualquier "cosa" para generar grandes cantidades de datos precisos, pero lo que usted hace con esos datos es la base de cualquier solución exitosa del IIoT. La tecnología de NI puede ayudarle a extraer información importante de sus datos, así usted puede tomar mejores decisiones de negocio o realizar análisis y control en nanosegundos, reducir la cantidad total de pruebas que debe ejecutar o llevar más rápido su producto al mercado y con mayor confianza. Explore las Soluciones de Big Analog Data