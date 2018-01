Description

macOS 10.12.x

macOS 10.13.x

The NI-VISA 17.5 Run-Time Engine provides a smaller footprint runtime driver for deploying applications developed using NI-VISA 17.5. NI-VISA 17.5 for Mac OS X supports the following platforms:NI-VISA 17.5 for Macintosh supports LabVIEW 2017/2016/2015/2014.