C Series Signal Connections for Counters

The following tables lists the default input terminals for various counter measurements. You can use a different PFI line for any of the input terminals. To change the PFI input for a measurement, use the NI-DAQmx channel attributes/properties.

For information about counters on CompactRIO Single-Board controllers, refer to the Counter input and Output section in CompactRIO Single-Board Controller Physical Channels.

NI 9401, NI 9421, NI 9422, NI 9423, NI 9436, and NI 9437 (8-Channel)

Measurement Ctr0 Ctr1 Ctr2 Ctr3 Count Edges Edges: PFI 0

Count Direction: PFI 2 Edges: PFI 4

Count Direction: PFI 6 Edges: PFI 3

Count Direction: PFI 0 Edges: PFI 7

Count Direction: PFI 4 Pulse Width Measurement PFI 1 PFI 5 PFI 2 PFI 6 Period/Frequency Measurement (Low Frequency with One Counter) PFI 1 PFI 5 PFI 2 PFI 6 Period/Frequency Measurement (High Frequency with Two Counters) PFI 0 PFI 4 PFI 3 PFI 7 Period/Frequency Measurement (Large Range with Two Counters) PFI 0 PFI 4 PFI 3 PFI 7 Semiperiod Measurement PFI 1 PFI 5 PFI 2 PFI 6 Two-Edge Separation Measurement Start: PFI 2

Stop: PFI 1 Start: PFI 6

Stop: PFI 5 Start: PFI 0

Stop: PFI 2 Start: PFI 4

Stop: PFI 6 Position Measurement A: PFI 0

B: PFI 2

Z: PFI 1 A: PFI 4

B: PFI 6

Z: PFI 5 A: PFI 3

B: PFI 0

Z: PFI 2 A: PFI 7

B: PFI 4

Z: PFI 6

NI 9402 and NI 9435 (4-Channel)

Measurement Ctr0 Ctr1 Ctr2 Ctr3 Count Edges Edges: PFI 0

Count Direction: PFI 2 Edges: PFI 3

Count Direction: PFI 1 Edges: PFI 1

Count Direction: PFI 0 Edges: PFI 2

Count Direction: PFI 3 Pulse Width Measurement PFI 1 PFI 2 PFI 3 PFI 0 Period/Frequency Measurement (Low Frequency with One Counter) PFI 1 PFI 2 PFI 3 PFI 0 Period/Frequency Measurement (High Frequency with Two Counters) PFI 0 PFI 3 PFI 1 PFI 2 Period/Frequency Measurement (Large Range with Two Counters) PFI 0 PFI 3 PFI 1 PFI 2 Semiperiod Measurement PFI 1 PFI 2 PFI 3 PFI 0 Two-Edge Separation Measurement Start: PFI 2

Stop: PFI 1 Start: PFI 1

Stop: PFI 2 Start: PFI 0

Stop: PFI 3 Start: PFI 3

Stop: PFI 0 Position Measurement A: PFI 0

B: PFI 2

Z: PFI 1 A: PFI 3

B: PFI 1

Z: PFI 2 A: PFI 1

B: PFI 0

Z: PFI 3 A: PFI 2

B: PFI 3

Z: PFI 0

NI 9411 (6-Channel)

Measurement Ctr0 Ctr1 Ctr2 Ctr3 Count Edges Edges: PFI 0

Count Direction: PFI 2 Edges: PFI 3

Count Direction: PFI 5 Edges: PFI 2

Count Direction: PFI 1 Edges: PFI 5

Count Direction: PFI 4 Pulse Width Measurement PFI 1 PFI 4 PFI 0 PFI 3 Period/Frequency Measurement (Low Frequency with One Counter) PFI 1 PFI 4 PFI 0 PFI 3 Period/Frequency Measurement (High Frequency with Two Counters) PFI 0 PFI 3 PFI 2 PFI 5 Period/Frequency Measurement (Large Range with Two Counters) PFI 0 PFI 3 PFI 2 PFI 5 Semiperiod Measurement PFI 1 PFI 4 PFI 0 PFI 3 Two-Edge Separation Measurement Start: PFI 2

Stop: PFI 1 Start: PFI 5

Stop: PFI 4 Start: PFI 1

Stop: PFI 0 Start: PFI 4

Stop: PFI 3 Position Measurement A: PFI 0

B: PFI 2

Z: PFI 1 A: PFI 3

B: PFI 5

Z: PFI 4 A: PFI 2

B: PFI 1

Z: PFI 0 A: PFI 5

B: PFI 4

Z: PFI 3

The following tables list the output terminals for counter output. You can use a different PFI line for any of the output terminals.

NI 9401, NI 9472, NI 9474, NI 9475, and NI 9485 (8-Channel)

Ctr0 Ctr1 Ctr2 Ctr3 FreqOut PFI 3 PFI 7 PFI 1 PFI 5 PFI 2

NI 9481, NI 9482, and NI 9402 (4-Channel)

Ctr0 Ctr1 Ctr2 Ctr3 FreqOut PFI 0 PFI 3 PFI 1 PFI 2 PFI 1

NI 9361 (8-Counters)