Creating a Trend Baseline

Trend baselines determine the values that InsightCM uses to create trend alarms.

Navigation menu »System>>Trend Baselines. Click the In the Trend Baselines dialog box, select the asset for which you want to create a baseline. Click Add. In the Create Trend Baselines dialog box, select an operating state. Note InsightCM creates a baseline from the asset data acquired in the operating state you select. Click OK.

Complete the following steps to create a trend baseline for an asset.