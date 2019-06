Current Modules

This product supports the following C Series Current Input Modules:

NI 9203

NI 9208

NI 9227

NI 9246

NI 9247

NI 9253

This product supports the following C Series Current Output Modules.

NI 9265

NI 9266

This product supports the following C Series Universal Analog Input Modules:

NI 9218

NI 9219

This product supports the NI 9207 C Series Voltage and Current Input Module.