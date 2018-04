LabVIEW für die Entwicklung von Produktionsprüfsystemen

Mit LabVIEW NXG steht Ihnen ein durchgängiges Entwicklungswerkzeug zur Verfügung, mit dem Sie im Handumdrehen flexible Prüfanwendungen zur Steuerung mehrerer Messgeräte erstellen können. Mithilfe grafischer Programmierung, die eine benutzerdefinierte Analyse und die Erstellung von Benutzeroberflächen per Drag-and-drop ermöglicht, können Sie leicht Anpassungen an Ihrem System vornehmen und sich so optimal auf wechselnde Anforderungen einstellen. Das fertig montierte System erlaubt die Datenansicht von jedem Ort. LabVIEW NXG kann zudem mit der NI-Testmanagementsoftware TestStand eingesetzt werden, um den Implementierungsaufwand in der Produktion zu senken.