Multisim für die Vermittlung und Implementierung digitaler Logik

Dozenten und Studenten können programmierbare logische Schaltungen in der Software Multisim zur Erstellung grafischer Logikdiagramme nutzen, wie sie auch in Lehrbüchern zu finden sind. Diese Diagramme lassen sich anschließend auf FPGA-Experimentierplatinen von Digilent übertragen. So werden Studenten auf das Erlernen von Verilog oder VHDL in künftigen Kursen vorbereitet.