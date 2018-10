Multisim festigt die Theorie durch Vergleich realer und simulierter Signale

Praxisorientierte Experimente unterstützen Studenten beim Aufbau von Kompetenzen. In Multisim Live™ können sie eine Schaltung simulieren und diese dann auf NI ELVIS III nachbauen. Die simulierten Daten lassen sich zudem in das Soft-Frontpanel des Oszilloskops importieren, um reale und simulierte Signale nebeneinander in einem Graphen zu vergleichen.