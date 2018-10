1. Fernmessung zum Ausgleich der Effekte vom Leitungswiderstand

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie die Messgenauigkeit und Leistungsfähigkeit von Power-Management-ICs (PMICs), RF-Leistungsverstärkern und anderen integrierten Schaltkreisen verbessern können. Erhalten Sie einen tieferen Einblick in die genannten fünf Best Practices und informieren Sie sich über folgende Themen:

Funktionsweise einer Source Measure Unit (SMU)

Messgenauigkeit

Abwägen von Genauigkeit und Geschwindigkeit

Die Wirkung von Pulsen