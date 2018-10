Durch die Überwachung kritischer Anlagen auf Anzeichen für Ausfälle lassen sich die Betriebszeiten von Anlagen und damit die Produktionszeiten erhöhen. Allerdings gibt es nicht für jede Anlage eine einsatzfertige Überwachungslösung. Die NI-Plattform bietet jedoch Lösungen, mit denen sich sämtliche Funktionen jeder Industrieanlage messen lassen. Dank der integrierten Analysefunktionen des Sound and Vibration Toolkit für LabVIEW können Vorzeichen für mögliche Ausfälle in Kolbenmaschinen, SAG-Mühlen, Pressen, Walzen und anderen Betriebsanlagen erkannt werden. Laden Sie die Evaluierungssoftware herunter und testen Sie LabVIEW und das Sound and Vibration Toolkit als benutzerdefinierte Überwachungs- und Analyselösung für Ihre Anlagen.