Was ist DIAdem?

DIAdem ist eine Softwareumgebung, mit der Anwender effizienter an der Nachbearbeitung ihrer Messdaten arbeiten können. Sie wurde für große Datensätze optimiert und bietet Werkzeuge, die eine schnelle Suche nach benötigten Daten, eine Anzeige und Auswertung dieser Daten, ihre Umwandlung mit Funktionen für die technische Analyse und den Austausch von Ergebnissen mit einem leistungsstarken Drag-and-drop-Editor unterstützen. Mit Skripten können sich wiederholende Aufgaben im Rahmen der Nachbearbeitung in DIAdem automatisiert und Messdaten effizient in wertvolle Informationen umgewandelt werden. Anwender mit einer aktiven Mitgliedschaft im Standard Service Program (SSP) können sofort ein Upgrade auf die neueste DIAdem-Version vornehmen.