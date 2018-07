Innovation und Zusammenarbeit

Das Industrial IoT Lab befindert sich in der Hauptniederlassung von NI in Austin, Texas und dient der praktischen Vorführung von Technologien, Lösungen und Systemarchitekturen für das industrielle Internet der Dinge. Mithilfe von Demosystemen, wie z. B. der Testbeds des Industrial Internet Consortium (IIC), können beteiligte Unternehmen ihre innovativen Lösungen vorstellen und mit den jeweiligen Bereichsexperten an der Bewältigung realer Herausforderungen arbeiten.