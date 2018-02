From 9:00 AM - 5:00 PM CST on Saturday, February 03, ni.com will be undergoing system upgrades that may result in temporary service interruption. We appreciate your patience as we improve our online experience.

Wegbereiter für das industrielle Internet der Dinge Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Anlagen aus, indem Sie diese mit modernster NI-Technologie vernetzen. Optimieren Sie die Dinge, auf die es ankommt

Indem Sie Ihre „Dinge“ mit vernetzter und synchronisierter Mess-, Steuer- und Regelungstechnik ausstatten, gewinnen Sie wertvolle Informationen zur Optimierung der Betriebszeiten, zur Steigerung der Leistungsfähigkeit und zur Förderung von Innovationen, während Sie gleichzeitig die Betriebskosten senken. Zuverlässige Informationen gewinnen Sie allerdings nur, wenn genaue und zuverlässige Echtzeitdaten bereitstehen. Die Technologien von NI und unser Ecosystem bieten ungeahnte Möglichkeiten für Mess-, Steuer- und Regelungsaufgaben und setzen zugleich neue Maßstäbe für die Robustheit und Vernetzung von Systemen, sodass Sie schon heute alle Vorteile des industriellen Internets der Dinge für sich nutzen können.​ DOWNLOAD IIoT INFOGRAPHIC Vorteile der NI-Technologie Offene, vernetzte Software Damit Sie alle Vorteile des industriellen Internets der Dinge für sich nutzen können, bietet NI-Software eine nahtlose Integration mit Analysepaketen, Datenbanken und Cloud-Plattformen. Leistungsfähige Steuerung und Regelung Mithilfe von Machine-Learning-Modellen, Merkmalsextraktion sowie Steuerung und Regelung im Nanosekundenbereich können Sie Ihre Prozesse und den Anlagenbetrieb optimieren. Robuste, synchronisierte Hardware NI-Hardware ist für anspruchsvolle Umgebungen zertifiziert. Dadurch können Anwender in Kombination mit Time-Sensitive Networking zügig Einblicke in ihre Daten gewinnen – und zwar überall und jederzeit. Genaue, zuverlässige Messungen Die NI-Technologie baut auf 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Datenerfassung auf, sodass eine genaue und zuverlässige Erfassung realer Daten von jedem Sensor möglich ist. Technologietrend Time-Sensitive Networking Time-Sensitive Networking (TSN) als deterministische Erweiterung zum Ethernet-Standard ist ein zentraler Baustein des IIoT. TSN ist der Schlüssel zu industriellen Anwendungen, einschließlich Prozess- und Maschinensteuerung, bei denen geringe Kommunikationslatenz und minimaler Jitter erforderlich sind, damit regelungstechnische Anforderungen erfüllt werden können. Zusammen mit anderen Mitgliedern im Industrial Internet Consortium arbeitet NI intensiv an der Ausgestaltung von TSN. WEITERE INFORMATIONEN ZU TSN Einsatzfelder des IIoT Greifbare Erfolge Kunden von NI profitieren schon heute von verlängerten Betriebszeiten durch vorausschauende Wartung sowie von Leistungssteigerungen dank vernetzter Steuerung und Regelung am Netzwerk-Edge. Darüber hinaus sorgen vernetzte Sensordaten für bessere Produktdesigns und Fertigungsprozesse. IIC-Testbeds NI ist in zahlreichen Standardisierungsgremien wie IIC, Avnu, IEEE und OPC Foundation vertreten und beteiligt sich gemeinsam mit anderen führenden Anbietern an IIC-Testbeds, um neue Technologien zu testen und zu erproben. NI Industrial IoT Lab Das NI Industrial IoT Lab präsentiert nicht nur die neuesten IIoT-Technologien, sondern fördert auch die Zusammenarbeit zwischen Partnern mit unterschiedlichem Know-how, sodass gemeinsam an der Optimierung von Abläufen gearbeitet werden kann. Neuigkeiten und Trends Halten Sie sich auf dem neuesten Stand und erfahren Sie von Technologieführern und NI-Experten, wie diese die Zukunft von IIoT sehen. Datenbasierte Entscheidungen Lösungen für Big Analog Data™ Mithilfe der NI-Plattform können Sie jeden Sensor oder Aktor mit beliebigen „Dingen“ verbinden, um genaue und große Mengen von Daten zu generieren, wobei der Erfolg einer IIoT-Lösung von der richtigen Nutzung dieser Daten abhängt. NI-Technologien ermöglichen die Gewinnung nützlicher Informationen aus Ihren Daten, sodass Sie bessere Entscheidungen treffen bzw. Analyse, Steuerung und Regelung im Nanosekundenbereich ausführen und die Anzahl durchzuführender Tests reduzieren können. So gelingt eine schnellere und sichere Markteinführung. Lösungen für Big Analog Data entdecken