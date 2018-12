Ideen- und Innovationsförderung

NI verfolgt eine strategische, langfristige Zusammenarbeit mit ortsansässigen Organisationen, die dort tätig sind, wo die Mitarbeiter des Unternehmens leben und arbeiten. NI kooperiert beispielsweise mit der Organisation Girlstart, die Mädchen in den MINT-Fächern unterstützt; dem Penang Science Cluster, das der Jugend der Stadt u. a. einen Makerspace zur Verfügung stellt, an dem sie ihre Ideen ausleben können; und mit der Sunflower Mission, die das Leben der Menschen in Vietnam durch verschiedene Bildungs- und Arbeitsprogramme verbessern möchte. NI unterstützt diese und andere Organisationen mit freiwilligen Mitarbeitern, finanziellen Mitteln und technischer Ausstattung.