Engagement für MINT

Das Lernen in MINT-Fächern ist für Schüler besonders dann spannend und lehrreich, wenn sie theoretische Grundlagen in praktische Projekte umsetzen können und mit echter Wissenschaft und technischen Werkzeugen in Berührung kommen. NI erlebt dies durch das ehrenamtliche Engagement seiner Mitarbeit und MINT-Partner aus nächster Nähe. NI ist es wichtig, Schülern durch sein Know-how und seine Technologieplattform eine spannende Lernumgebung zu bieten.