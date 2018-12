Ressourcenschonung

Das Gelände der NI-Zentrale in Austin ist größtenteils unbebaut und naturbelassen, mit Ausnahme von Gebäudegrundflächen, Fußwegen, Fahrstraßen und Parkplätzen. Die meisten Parkplätze befinden sich in Parkhäusern mit mehreren Ebenen, wodurch der Anteil der mit Asphalt oder Zement versiegelten Flächen auf ein Minimum beschränkt ist. In den entwickelten Freiräumen finden sich einheimische Pflanzen mit geringem Wasserbedarf, und auf dem Gelände finden sich außerdem ökologisch bedeutsame Dolinen. Weiterhin ist das Firmengelände von NI in Austin von der US-Umweltschutzorganisation National Wildlife Federation als Lebensraum für Wildtiere ausgewiesen und beherbergt verschiedene einheimische Tiere wie etwa Rotwild, Vögel und Füchse.

Zum Schutz unserer schönen Anlagen sind wir regelmäßig auf dem Gelände unterwegs, um sicherzustellen, dass Schmutzwasser von den Fahrstraßen und Parkplätzen nicht in Dolinen einsickert oder Habitate gefährdet. Darüber hinaus sind Teile des Firmengeländes in Austin von der Texas Historial Commission als Recorded Site geführt, da dort die Feuersteinbearbeitung und Werkzeuganfertigung durch Ureinwohner nachgewiesen werden konnte.