Ansatz der unternehmerischen Verantwortung bei NI

Diese Ausrichtung spiegelt sich vollständig in unseren Geschäftspraktiken und -zielen wider. Die unternehmerische Verantwortung ist in vielen Fällen an unsere Top-Level-Geschäfts- und Betriebsziele gekoppelt und steht in jedem Fall im Einklang mit dem Unternehmensleitbild und einem langfristigen Unternehmenserfolg.