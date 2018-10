Die Zukunft der drahtlosen Kommunikation

Der Mobilfunkstandard der nächsten Generation hat mehr zu bieten als hohe Datenraten und größere Kapazitäten. 5G ermöglicht vor allem die nahtlose Interaktion in Echtzeit zwischen Menschen und Milliarden intelligenter Geräte. 5G-Mobilfunktechnologie verspricht eine vielfältige, zuverlässige und hochgradig vernetzte Welt. 5G New Radio wartet jedoch auch mit einer Reihe bedeutender Herausforderungen in den Bereichen Design, Prototypenerstellung und Test auf, angefangen bei neuen Frequenzbändern über höhere Bandbreiten bis hin zu neuer Beamforming-Technologie. Das Wireless Research Handbook gibt anhand von Beispielen Einblick in die Technologien, mit denen Forscher auf der ganzen Welt die Prototypenerstellung und den Systementwurf beschleunigen.