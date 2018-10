Ein intelligenterer Ansatz für parametrische Tests auf Wafer-Level

Während die Hersteller integrierter Schaltkreise (ICs) an der Einführung neuer und innovativer Prozesse sowie kleineren Geräteabmessungen arbeiten, müssen sie sicherstellen, dass die damit einhergehende Komplexität sich nicht auf die langfristige Zuverlässigkeit der ICs auswirkt. Da sich Technologien in rasantem Tempo weiterentwickeln, müssen Halbleiterhersteller zum einen mehr Daten von Zuverlässigkeitstests erfassen und analysieren, zum anderen aber auch die Testkosten verringern. Diese Aufgabe lässt sich für viele Ingenieure und Techniker nicht mithilfe herkömmlicher Lösungen bewältigen. Daher setzen sie zunehmend auf modulare, flexible Lösungen, die sich an wechselnde Anforderungen anpassen lassen.