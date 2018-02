From 9:00 AM - 5:00 PM CST on Saturday, February 03, ni.com will be undergoing system upgrades that may result in temporary service interruption. We appreciate your patience as we improve our online experience.

Startseite Innovationen Lösungen für Big Analog Data™ Big Analog Data™ Solutions Lernen Sie die Werkzeuge und Systeme zur Datenerfassung, -speicherung und -suche kennen. So optimieren Sie die Nutzung der aus Big Analog Data gewonnenen Erkenntnisse und gelangen zu einer raschen Entscheidungsfindung, und zwar unabhängig davon, an welcher Stelle die Entscheidung zu treffen ist. Lösungen zur Datenverwaltung Lösungen für Big Analog Data erleichtern datenbasierte Entscheidungen NI liefert seit 2012 Lösungen für Big Analog Data, unterstützt Anwender allerdings schon seit fast 20 Jahren bei der besseren Verwaltung ihrer Daten.Die Lösungen für Big Analog Data vereinfachen insbesondere die Bewältigung der Datenflut, mit der Anwender bei der Messung analoger Phänomene wie Licht und Bewegung konfrontiert sind.Die Gewinnung genauer und aussagekräftiger Informationen aus den gewaltigen Datenmengen schafft neue Herausforderungen für die Analyse, Suche und Integration von Daten sowie die Berichterstellung und Systemwartung, die Anwender bewältigen müssen, um mit dem exponentiellen Datenwachstum Schritt halten zu können. Weitere Informationen Vorteile der Lösungen für Big Analog Data Weniger Tests und Kosten Mithilfe einer automatisierten Erfassung, Indizierung und Analyse von Daten können Sie die Anzahl und Kosten von Tests reduzieren, die für präzise, datengestützte Entscheidungen erforderlich sind. Schnellere Markteinführung Verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten mithilfe der bewährten Lösungen von NI, die eine leicht konfigurierbare und skalierbare Software sowie nahtlos integrierte Hard- und Softwarekomponenten bereitstellen. Keine verpassten Datenpunkte Jeder Datenpunkt wird erfasst und analysiert, entweder über eine Edge-Analyse im Nanosekundenbereich oder über eine intelligente Analyse. Verbesserte Rückverfolgbarkeit von Daten Sie profitieren von maximaler Rückverfolgbarkeit, denn Sie erfahren ganz genau, wo Ihre Daten herkommen und wie sie verarbeitet und verwendet wurden. Anwendungslösungen für Big Analog Data Jaguar Land Rover verbessert Datenmanagement Jaguar Land Rover hat eine umfassende Lösung zur Verwaltung und Analyse von bis zu 500 GB an Daten pro Tag implementiert. Die Daten werden dabei von über 200 Datenloggern erzeugt, die kontinuierlich Daten erfassen. Dies entspricht einem Anstieg in der analysierten Datenmenge von etwa 10 auf über 95 Prozent. Zwei wesentliche Funktionen von Lösungen für Big Analog Data Spitzenlösungen für die Messung und Analyse ermöglichen neben einer Edge-Analyse auch die intelligente unternehmensweite Verwaltung und Analyse von Daten. Zusammenarbeit von NI und HPE an vorgetesteten Lösungen für Big Analog Data Damit die Herausforderungen großer Datenmengen bewältigt werden können, ermöglicht NI die Integration mit anderen Systemen.