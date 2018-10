Die Zukunft der drahtlosen Kommunikation

Der Mobilfunkstandard 5G verspricht eine vielfältige, zuverlässige und hochgradig vernetzte Welt. 5G New Radio wartet jedoch mit einer Reihe bedeutender Herausforderungen in den Bereichen Design und Test auf, angefangen bei neuen Frequenzbändern über höhere Bandbreite bis hin zu neuer Beamforming-Technologie. Erfahren Sie in einer kurzen Übersicht mehr über den neuen 3GPP-Standard: 5 wissenswerte Fakten zu 5G New Radio.