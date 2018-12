Mentoring für den Nachwuchs

NI hat Mentorenprogramme zur Robotertechnik in mehreren seiner weltweiten Niederlassungen ins Leben gerufen. Im Rahmen dieser Programme kooperieren Mitarbeiter von NI mit örtlichen Schulen, um diese bei der Umsetzung von Projekten zur Robotik im Unterricht zu unterstützen, und zwar schon ab der ersten Klasse. NI unterstützt den Unterricht, stellt Lehrmaterial bereit und bietet wöchentliche Beratung als Mentor, während die Schüler praktische Erfahrung in der Konstruktion und Programmierung von Robotern mit LabVIEW sammeln – also mit eben der Technologie, mit der Ingenieure und Wissenschaftler einige der weltweit größten technischen Herausforderungen meistern.