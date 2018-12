Produktrücknahmeprogramm und Recycling

Die Richtlinie 2006/66/EC über Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und Altakkumulatoren wurde vom Europäischen Parlament und Rat mit dem Ziel verabschiedet, die Umweltbelastung zu reduzieren und die Recyclingquote zu erhöhen.

Die EU-Mitgliedsstaaten verpflichteten sich, die Richtlinie bis 26. September 2008 in nationales Recht umzusetzen. NI arbeitet aktiv mit seinen Niederlassungen und Tochtergesellschaften in Europa zusammen, um die vollständige Umsetzung der Vorschriften zu gewährleisten, sobald nationales Recht in Kraft tritt. Die Richtlinie ist mit Verpflichtungen zur Kennzeichnung, Registrierung, Wiederverwertung und mit der Beschränkung der Verwendung von Batterien verbunden, die Blei, Cadmium und Quecksilber enthalten.

Die Kennzeichnung besteht für alle Batterien und Akkumulatoren aus dem Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, einschließlich der Batteriekapazität und des chemischen Zeichens für Blei, Cadmium oder Quecksilber, sofern diese in Mengen enthalten sind, die über den vorgeschriebenen Grenzwerten liegen. Das Symbol weist darauf hin, dass die Batterien im Produkt gesondert entsorgt werden sollten. Der häufigste Batterietyp in NI-Produkten ist die Knopfzelle, die eine kontiniuierliche Spannungsversorung für einen konstanten Speicher gewährleistet. Diese Batterien sind in die Geräte fest eingebaut oder eingesetzt, haben in der Regel die gleiche Lebensdauer wie das Produkt, und werden in der Verwertungsphase des Geräts gemäß der WEEE-Richtlinie vom Gerät getrennt.